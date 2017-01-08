Garry Rodrigues, Galatasaray için geldi

08 Ocak 2017 22:31

​Galatasaray'da transfer konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Podolski için teklif alan sarı kırmızılılar, takıma takviye için görüşmelerini sürdürdüğü PAOK'tan Hollandalı futbolcu Garry Rodrigues'le anlaşmıştı. Dün Sportif AŞ. Yöneticisi Levent Nazifoğlu, yaptığı açıklamada 26 yaşındaki futbolcunun transferinin bittiği belirtmişti.

Yeni transfer Garry Rodrigues akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Sol kanat oyuncusu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. Hollandalı yıldız daha sonra da takıma katılacak.

Garry Rodrigues kimdir?

Hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapabilen Rodrigues, 1.73 boyunda. Müthiş driplingleri ve hızıyla ön planda olan Cape Verdeli futbolcunun Hollanda pasaportu da bulunuyor. Rodrigues bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 6 gol atarken, 8 asist yaptı.