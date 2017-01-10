Garry Rodrigues: Bu delilikti!

10 Ocak 2017 19:06

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues imza sonrasında Voetbal International'e konuştu.

Hollandalı oyuncu Garry Rodrigues, ''Tüm zor işlerin ödülü vardır. Galatasaray benimle iki hafta önce temas kurdu. Sonra hemen somut adımlar atıldı. PAOK ilk etapta izin vermedi. Müzakereler sonrasonda 4 milyon Euro'ya anlaşma oldu. Çok şey öğrenebileceğim, büyük oyuncularla çalışacağım. Benimle ilgilendiklerini duyduğumda çarpıldım. Bence 7. harikaydı. İstanbul'a gidişim delilikti. 30'dan fazla gazeteci... Taraftar harikaydı'' ifadelerini kullandı.

GS TV'ye yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

"Çok heyecanlıyım. Galatasaray için sahada her şeyimi vereceğim. Galatasaray hakkında çok şey biliyorum. Küçükken en sevdiğim oyunculardan biri Hasan Şaş'tı. Galatasaray'ın Türkiye'nin büyük kulübü olduğunu, çok büyük bir tarihe sahip olduğunu biliyorum..."

"Galatasaray'da olmak benim için bir rüyaydı ama bu şimdi gerçek oluyor. Bu yüzden çok mutluyum. Galatasaray taraftarına şunu söylemek istiyorum; Galatasaray için sahada her zaman yüreğimi ortaya koyacağım; taraftarlar takımın, bizim hep arkamızda olsunlar. Çok onurlu ve mutluyum..."