16 Ocak 2017, Pazartesi
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Ganso sürprizi!

Bordo-mavililer, Espanyol’un santrforu Felipe Caicedo’yu bu hafta bitirmenin hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibinin, Sevilla’da forma giyen orta ve sağ kanat oyuncusu Ganso’yu da takip ettiği ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.


16 Ocak 2017 11:07

Ligin ikinci yarısına deplasmanda Bursaspor’u yenerek flaş bir başlangıç yapan Trabzonspor, ara transferi bir santrfor, bir sağ kanat oyuncusu ve bir stoper alarak sonlandırmayı planlıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın hem kulübün maddi çıkarlarına uyacak, hem takıma yarar sağlayacak oyuncu arayışlarında önemli mesafe aldığı bildirilirken, forvet ve orta saha-kanat oynayabilen iki isimi bitirme noktasına geldiği öğrenildi.

İspanyol takımlarından Espanyol’da forma giyen santrfor Felipe Caicedo ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transferin bu hafta sonlanabileceği ifade edildi. Forvet konusunda Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodellega ile de ilgilenen bordo-mavili kulüpte ibrenin 28 yaşındaki Caicedo’ye yakın olduğu belirtildi.

Geleceğin takımı

Hem merkez, hem sağ kanat özelliği taşıyan oyuncu isteyen Yanal’ın, Sevilla’da forma giyen Ganso’yu takip ettiği ve temasların sürdüğü vurgulandı. Yanal’ın yeni transfer Pereira’nın önünde hücuma yönelik oynatmayı planladığı Brezilyalı Ganso ve kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ve birkaç gün içinde resmi açıklamanın yapılabileceği ileri sürüldü.

Ara transferde Mas, Pereira ve Olcan’ı alarak kadrosunu güçlendiren, yapacağı diğer takviyelerle ikinci yarıda çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor’da asıl hedef, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak. Yeni oyuncuların katılımı ile takımda rekabeti artırmayı planlayan Ersun Hoca’nın, N’Doye’nin performansını yükselterek ikinci yarıda bu oyuncudan daha çok verim almak istediğine dikkat çekildi.

Yanal’ın yakın çevresine, Olcay’ın transferinden son derece memnun olduğunu söylediği, milli futbolcunun özellikle gol yollarındaki becerisinden yararlanacağı kaydedildi.

Ekvadorlu forvet Felipe Caicedo, bu sezon 12 lig-2 kupa olmak üzere 14 maçta forma giydi, 1 kez fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezonu ise 10 golle tamamlamıştı.

Kaynak: Skorer


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