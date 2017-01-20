20 Ocak 2017, Cuma

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Galatasatay'a Van Persie'yi kesen adam!

Galatasaray’ın Tottenham’dan 1.5 sezonluğuna kiralayıp, satın alma opsiyonunu da almak istediği 22 yaşındaki Janssen, Fenerbahçe’nin yıldızı Robin van Persie’yi keserek Hollanda’nın birinci golcüsü olmasıyla dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar topyekün bu transfer için uğraşıyor.


20 Ocak 2017 10:09

Sarı-Kırmızılı kulübün şu sıralardaki 1 numaralı golcü adayı Vincent Janssen, geçtiğimiz sezon sergilediği müthiş performansla Hollanda Milli Takımı’na yükseldi. 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçeli Robin van Persie’nin formasını kaparak, Portakallar’ın birinci santrforu oldu.

Teknik direktör Danny Blind, milli takıma almadığından dolayı kendisini eleştiren Van Persie için, “Yeteri kadar fit olmadığından onu çağırmıyorum. Ayrıca Janssen, 2016’da çok iyi bir performans sergiledi. Onu milli takıma almamam haksızlık olurdu” demişti. Hollanda Ligi’nde geçen sezon 27 golle krallık tacını takan genç yetenek, bu performansıyla 22 milyon Euro karşılığında Tottenham’ın yolunu tutsa da, İngiltere’de aradığını bulamadı.

Devrede kimler yok ki

Hem milli takımdaki yerini korumak hem de yeteneklerini geliştirmek için düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 1.85’lik santrforu gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncuyu 1.5 sezonluğuna kiralayıp, satın alma opsiyonunu da almanın peşinde. Bu transfer için topyekün çalışma yapan Galatasaray cephesinde, oyuncunun vatandaşları Sneijder, Riekerink ve De Jong’un da devrede olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Fanatik



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