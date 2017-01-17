17 Ocak 2017, Salı
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Galatasaraylı Yöneticiler şehit polis Sekin'in mezarını ziyaret etti

Galatasaray yöneticileri, İzmir Adliyesi'ne düzenlenen saldırıda PKK'lı teröristlerle mermisi bitinceye kadar çatışıp şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in mezarını ziyaret etti.


17 Ocak 2017 15:10

Elazığ'da, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası maçında Elazığspor ile oynayacak olan Galatasaray'ın yöneticileri, İzmir Adliyesi'nde düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki mezarını ziyaret etti.

Mezara karanfil bırakan Galatasaray yöneticilerinden Levent Nazifoğlu, şehit Fethi Sekin sayesinde bir çok ocak sönmediğini, o kişilerin şehit Sekin sayesinde şimdi anne ve babaları ile birlikte olduğunu ifade ederek, "Allah mekanını cennet etsin, gerçekten kelimelerin söylenemeyeceği bir durumdayız. Oğluna babasızlığı hissettirmemeye çalışacağız. Şimdi evi hazır,okulu hazır. Şehit oğluna babasızlığı hissettirmemeye çalışacağız, şimdilik yapacağımız bu" diye konuştu.

Galatasaray 2'nci Başkanı Cengiz Özyalçın ise "Fethi kardeşimiz ülkesi için çok kişiyi kurtarmak için kendisini feda eden biri. Bizde kabri başındayız. Annesinin yanında. Elimiz kesildiği zaman canımız yanıyor. Bu insan gözünü kırpmadan vatan hainlerine bana göre insan olmayan hainlere karşı canını feda etti. Böyle bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutlu olmaz, ama benim için çok anlamlı bir gün bir ziyaret. Bir vesileyle biz Konyaspor maçında oğluyla tanıştık, Tolunay ile. Kulübümüzün başkanı sayın Dursun Özbek bizi görevlendirdi, sizlere başsağlığı dilekleri var. Kardeşimizin her türlü eğitim masrafını, ekonomik olarak daha rahat bir ortam sağlamak için çalışmalar başlattık" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin de şehit polis memuru Fethi Sekin'in evlatları ve yakınlarına sabırlar dileyerek, "Aslında bu mertebeye çıkmak özlenecek bir şey. Ailesi için başkanımız Dursun Özbek hemen yaptığı açıklama ile ve yönetim kurulumuzun aldığı karar ile şehidimizin oğlunu Galatasaray'ın alt yapısına almak istiyoruz. Tabi çocuk yalnız gelemeyeceği için de ailesine bir daire vereceğiz. Oğlunun eğitimini de Doğa Koleji üstlendi. Sayın başkanımızın da şahsi sözü var, Üniversite sonuna kadar bütün masrafını karşılayacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA


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