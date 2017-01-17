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Galatasaraylı futbolculardan örnek davranış

Galatasaraylı futbolcular, Elazığ’da 3 makineyle hayatta kalma mücadelesi veren 28 yaşındaki Nurçin Arlı’yı hastanede ziyaret etti.


17 Ocak 2017 14:01

Ziraat Türkiye Kupası için Elazığ’a gelen Galatasaray kafilesi otele yerleşti. İHA’nın ’3 makineyle yaşam’ haberinde halk arasında kas gevşekliği (duchenne muscular dystrophy miyopati) olarak bilinen ve milyonda bir görülen hastalığa 10 yaşında yakalanan 28 yaşındaki Nurçin Arlı, hayalinin sarı-kırmızılı futbolcularla tanışmak olduğunu söylemişti. Bugün Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından hazırlanan tam tesisatlı ambulansla evinden alınan Arlı, sarı-kırmızı ekibin kaldığı otele yerleştirildi. Galatasaray’ın taraftar gruplarının aracılığı ile otelde kalan Arlı’yı, sarı-kırmızılı ekipten Selçuk, Sneijder, Bruma ve Josue odasında ziyaret edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Futbolcular, 29 yaşındaki Nurçin’e imzalı formalarını hediye etti.
Çok mutlu olduğunu dile getiren Arlı, yazdığı ve basımı bitmek üzere olan kitabından futbolculara gönderme sözü verdi.

Kaynak: İHA


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