05 Ocak 2017, Perşembe
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Galatasaray'ın yeni transferini duyurdular

Galatasaray'a Eduardo Vargas transfer için büyük bir müjde geldi.


05 Ocak 2017 09:20


Galatasaray'da Eduardo Vargas sürprizi yaşandı... Şili'nin 10-15 Ocak tarihleri arasında Çin'de katılacağı turnuvadan affını isteyen Vargas'ın Türkiye'ye gelerek Galatasaray'ın yeni dönem kampına katılacağı bildirildi.

Chilevision'da yayımlanan haberde milli takım teknik direktörü Antonio Pizzi'nin ikinci kaptanına sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmesi için izin verdiği bu yüzden Çin turnuvasına götürmeme kararı aldığı belirtildi. Vargas'ın Galatasaray'a bonservisi ile mi yoksa kiralık olarak mı geleceği noktasına değinilmedi.

Eduardo Vargas kimdir?

Eduardo Vargas, 27 yaşında ve sağ kanat bölgesinde forma giyiyor. Şilili oyuncu aynı zamanda forvet bölgesinde de oynuyor. Takımıyla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eduardo Vargas, 6 maça çıktı ve gol ya da asist gerçekleştiremedi.

Kaynak: Chilevision

Etiket: eduardo vargas, galatasaray



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