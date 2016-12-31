31 Aralık 2016 18:38

Galatasaray Bruma'nın alternatifini Yunanistan'da buldu. Paok takımında bu sezon attığı 6 golle dikkatleri üzerine çeken Garry Rodrigues sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da merak edilen bir isim oldu. Paok'un yıldızının kariyerini sizler için derledik.

Garry Rodrigues'i Elche'de iken bir Real Madrid maçında izlemiş çok beğenmiştim. Marceloyu çok daraltmıştı o gün baya etkiliydi. — yakup c (@Y7512C) 31 Aralık 2016

Garry Rodrigues kimdir?

26 yaşındaki kanat oyuncusu Hollanda doğumlu ve futbola da burada başladı. Daha sonra Levski Sofia ve İspanya'da Elche formaları giyen Rodrigues bedelsiz olarak Yunanistan ekibi Paok'a transfer oldu.

Paok'ta yıldızı parladı

İki sezondur Yunan ekibinde forma giyen sol kanat oyuncusu 2015-2016 sezonunu 36 maç ve 7 golle tamamladı. Bu sezon çıkışını devam ettiren Rodrigues çıktığı 20 maçta 6 gol attı ve 3'te asist yaptı.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı formasını da giyen 173 boyundaki oyuncu 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. Orta saha, forvet ve sağ kanatta da görev yapabilen Rodrigues'in Paok ile 2018 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kulup kariyerinde toplam 146 maça çıkan ve 35 gol atan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro...