20 Ocak 2017, Cuma

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Galatasaray'ın Karabükspor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bu maçın kadrosu açıklandı. Japonya'ya transferi gündemde olan Lukas Podolski de kafilede yer aldı.


20 Ocak 2017 14:38

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 18. haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı kırmızılılar, saat 14.00’te karayoluyla Karabük’e hareket ederek maç için bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesindeki kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.

Cim Bom ile Kardemir Karabükspor arasındaki mücadele,  yarın akşam Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.



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