07 Ocak 2017, Cumartesi
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Galatasaray'ın kamp kadrosu eriyor

24 oyuncuyla başlayan kamp, sakatlıklar ve sözleşme fesihlerinin etkisiyle 20 oyuncuyla devam ediyor.


07 Ocak 2017 15:12

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, kadro konusunda sıkıntı yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, kampta 3'ü kaleci olmak üzere 20 oyuncuyla hazırlıklarını sürdürüyor. Kampa 24 oyuncu ile gelen Galatasaray kadrosu çeşitli sebeplerden ötürü sayısal olarak daraldı.

NTV Spor'un haberine göre; teknik direktör Jan Olde Riekerink, sakatlıklar, cezalılar ve sözleşmesi feshedilen oyunculardan dolayı çalışmalarda dar bir kadroyla çalışmak zorunda kaldı.

Galatasaray yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, takımda düşünülmeyen Aurelien Chedjou ve sözleşmesi feshedilen Hamit Altıntop kamp kadrosunda yer almıyor. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Koray Günter de takımda yerini alamayan isimler arasında. Tuzlaspor maçında sakatlanan Luis Cavanda da henüz antrenmanlara başlamış değil. Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Cenk Gönen çalışmalarını bireysel olarak sürdürürken son olarak takımın üçüncü kalecisi Eray İşcan'ın da yaşadığı adale sakatlığı kadroyu iyice daralttı. Serçe parmağında kırık tespit edilen Fernando Muslera, genç kaleciler Batuhan Ahmet Şen ve Ahmet Gül ise antrenmanlarda yer alsa da topla çalışmalara katılamıyor.

Sakatlığı bulunan ve Çin'e transferi gündemde olan Podolski de hazırlıklarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.

Yeni transferlerin henüz kampa yetişememesi ve kadro içinde yaşanan talihsizlikler Riekerink için bir handikap olarak görülüyor. Yönetim ile görüşen Hollandalı çalıştırıcı, kısa süre içinde takıma takviye yapılacağının sözünü aldı.

Kaynak: NTV Spor

Etiket: Galatasaray


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