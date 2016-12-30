30 Aralık 2016, Cuma
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Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi

Galatasaray, Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Rafael Toloi ile ilgileniyor.


30 Aralık 2016 09:22


Bu transfer dedikodusunu ilk olarak 2 hafta önce ünlü İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio rtaya attı. 2014-15 sezonunda Süper Lig'de gerçekleşen hemen hemen tüm dış transferleri önceden söyleyen Di Marzio, resmi internet sitesinde Galatasaray'ın 26 yaşındaki Brezilyalı stoperle ilgilendiğini duyurmuştu. Oyuncuyla Galatasaray'ın dışında Porto, Sporting Lisbon, Augsburg ve Wolfsburg'ta ilgileniyor.

Daha önce Goias, Sao Paulo ve Roma'da forma giyen Toloi, iki sezondur Atalanta'da top koşturuyor. 26 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Atalanta'nın defans bölgesindeki en etkili isimlerden biri olarak biliniyor.

Rafael Toloi kimdir?

10 Ekim 1990'da doğan Brezilyalı oyuncu 2007-2009 yılları arasında Goias takımının U19 formasını giydi. Profesyonelliğe adım attığı 2009-2010 sezonundan itibaren 3 sezonda 87 maça çıkıp 6 gol kaydetti. 2012'de Sao Paulo takımına geçen Toloi 2015 yılına kadar burada kaldı. Brezilyalı oyuncu 2013-2014 sezonunda Roma'da kiralık olarak forma giydi. Geçtiğimiz yıl Atalanta'ya transfer olan Rafael Toloi, İtalyan ekibinde ikinci sezonunu yaşıyor.

Kaynak: Fotospor

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