16 Ocak 2017, Pazartesi
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Galatasaray'ın hedefi Maicon

Ahmet Çalık’la defansın geleceğini sağlama alan Galatasaray, ara transfer döneminde deneyimi yüksek bir ismi de kadrosuna katacak. Brezilya’nın Sao Paulo takımında forma giyen Maicon için temaslar hızlandırıldı, pazarlıklar sürüyor.


16 Ocak 2017 10:44

Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve bu doğrultuda da ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray, Serdar Aziz’in beklenmeyen sakatlığı ve Chedjou’nun da gözden çıkarılması sonrasında gaza bastı.

Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor

Gençlerbirliği’nden Ahmet Çalık’ı kadrosuna katarak, geleceğe yönelik de önemli bir ismi takıma dahil eden Cim Bom, stoper bölgesine tecrübeli isim olarak Maicon’u istiyor. 8 sezondur formasını giydiği Porto’dan ayrıldıktan sonra ülkesi Brezilya’nın önde gelen ekiplerinden Sao Paulo’ya dönen Maicon’un, Aslan’ın kendisiyle ilgilenmesinden dolayı çok memnun olduğu ve transfere sıcak baktığı bildirildi. Ülkesine döndükten sonra tekrar Avrupa’da oynama hayali kurduğu öğrenilen 28 yaşındaki oyuncuyla temaslar hızlandırıldı, kulübüyle de bonservis pazarlıkları devam ediyor.

Hoca da çok istiyor

Sarı-Kırmızılılar’ın, Maicon için kesenin ağzını açacağı ve tüm şartları sonuna kadar zorlayacağı öğrenildi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink’in, hem tecrübesi hem de istikrarlı performansı sebebiyle Brezilyalı stoperin alınmasını çok istediği öğrenildi. Öte yandan Vida konusunda da Başkan Dursun Özbek ve kurmayları geri adım attı. Dinamo Kiev’in 10-12 milyon Euro civarındaki bonservis bedelinde ısrar etmesi, Aslan’ı tamamen Maicon ismine yöneltti.

Kaynak: Fanatik


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