03 Ocak 2017, Salı
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Galatasaray'ın gözdesini Yasin Öztekin getirecek!

Gençlerbirliği başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten takımda kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'i istedi.


03 Ocak 2017 01:33


Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında kıyasıya bir Ahmet Çalık pazarlığı devam ediyor...

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in 2 milyon Euro artı Endoğan Adili, Umut Gündoğan ve Hamit Altıntop teklifine İlhan Cavcav, olumsuz yanıt verdi.

İlhan Cavcav asıl sürprizi ise Pazartesi akşamı gerçekleştirilen görüşmede yaptı. İlhan Cavcav,  ''Yasin sizde kadro dışı kaldı. 2 milyon Euro ver. Üzerine de Yasin'i ver. Yoksa 4 milyon euro'dan aşağı inmem'' teklifini Dursun Özbek'e iletti.

Dursun Özbek'in Jan Olde Riekerink'in Yasin Öztekin konusunda vereceği son karara göre İlhan Cavcav'a yanıt verecek.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a imalı Ahmet Çalık cevabı

Başkan İlhan Cavcav'ın Ahmet Nur Çebi'ye mesaj göndererek Ahmet Çalık'ı isteyip istemediğini sormasının ardından Levent Nazifoğlu harekete geçti.

Ahmet Nur Çebi gibi Trabzonlu olan Galatasaray yöneticisi Çebi'ye, "İlhan abi bizi birbirimize kırdırıyor. Bu oyuna gelmeyelim" dedi. Çebi ise bunun üzerine "sezon başında Serdar'da olduğu gibi mi?.." cevabını verdi. Beşiktaş'ın Çalık için nasıl bir hamle yapacağı bu hafta içinde belli olacak.

Dursun Özbek'in yeni teklifi

Ahmet Çalık için İlhan Cavcav ile Dursun Özbek Pazartesi akşam yaptıkları görüşmeden sonra Salı günü bir kez daha bir araya gelmek üzere sözleşti. Özbek'in ikinci turda Cavcav'ın önüne sürpriz bir teklifle çıkmaya hazırlandığı bildirildi. Özbek'in 2 milyon Euro'nun üzerine Yasin'i isteyen Cavcav'a, Emrah Başsan ve Luis Cavanda'yı teklif edeceği öğrenildi.

Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynanan karşılaşmada rakibine sert bir faul yapan ve kırmızı kart gören Yasin Öztekin, disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuya transfer görüşmesi yapması için de izin verdiği belirtildi.

29 yaşındaki oyuncu Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Adanaspor karşılaşmasının 60. dakikasında oyundan alınınca Teknik Direktör Riekerink'e tepki göstermiş ve kulübeyi yumruklamıştı. Yasin bu olayın ardından yine süresiz kadro dışı bırakılmış ve ardından affedilmişti.

 

Kaynak: Fotospor

Etiket: yasin öztekin, ahmet çalık



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