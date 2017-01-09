Galatasaray'ın genç kalecisi Batuhan Ahmet Şen kimdir?

09 Ocak 2017 17:14

Batuhan Ahmet Şen Galatasaray'da El-İttifak maçıyla ilk kez A takımla sahaya çıkacak. 19 yaşındaki genç futbolcu 1.92'lik boyuyla dikkat çekiyor.

Hakan Ünsal futbol okulunda keşfedilen Batuhan Ahmet Şen 10 yaşında Galatasaray alt yapısına seçildi. 7 yıldır sarı-kırmızılı takımın alt yapısında forma giyen genç yıldız ile Ağustos 2016 yılında profesyonel sözleşme imzalandı.

Sırasıyla U14, U15, U16, U17, U19 takımlarında forma giyen Ahmet Şen bu sezon U21 takımının formasını giyiyor. U21 takımıyla 2016 yılında 14 maça çıkan genç kaleci Galatasaray'da yaşanan kaleci sakatlıkları sonrası Antalya kampına dahil edildi.

23 kez milli takım alt yaş kategorilerinde forma giyen Batuhan Ahmet Şen'in 2019 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.