Galatasaray'ın Atiker Konyaspor kadrosu belli oldu

13 Ocak 2017 15:43

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor maçı kadrosu belli oldu. Yeni transfer Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues de Konya kafilesine dahil edildi. Son durumları merak edilen kaleciler Muslera ve Cenk Gönen de kadroda yer aldı.

Yeni transferler kadroda

Galatasaray’ın Atiker Konyaspor mücadelesi için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.