13 Ocak 2017, Cuma
> Galatasaray > Galatasaray'ın Atiker Konyaspor kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor kadrosu belli oldu

Süper Lig'de yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu netleşti. Konya kafilesine yeni transferler Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues de dahil edildi.


13 Ocak 2017 15:43

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor maçı kadrosu belli oldu. Yeni transfer Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues de Konya kafilesine dahil edildi. Son durumları merak edilen kaleciler Muslera ve Cenk Gönen de kadroda yer aldı.

Yeni transferler kadroda

Galatasaray’ın Atiker Konyaspor mücadelesi için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda!

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda!

İşte Aslan'ın transferdeki hedefleri

İşte Aslan'ın transferdeki hedefleri

Ahmet Çalık: Hayal ettiğim yerdeyim

Ahmet Çalık: Hayal ettiğim yerdeyim

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor kadrosu belli oldu


Atiker Konyaspor ile Galatasaray 31. randevuda
Çin'de Podolski şaşkınlığı
Ahmet Çalık KAP'a bildirildi
Beşiktaş'tan Jorge Jesus açıklaması
Kartal'a dev golcü! Beşiktaş transfer haberleri 13 Ocak Cuma
Galatasaray transfer haberleri 13 Ocak Cuma

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda!


EN ÇOK OKUNANLAR
Emmanuel Adebayor'a Galatasaray'dan transfer teklifi Emmanuel Adebayor'a Galatasaray'dan transfer teklifi - Trabzonspor'un transferinden vazgeçtiği Emmanuel Adebayor...
Beşiktaş'a sürpriz sol bek!.. Ridgeciano Haps imzalıyor Beşiktaş'a sürpriz sol bek!.. Ridgeciano Haps imzalıyor - Beşiktaş, Şenol Güneş'in aradığı sol beki Hollanda'da bul...
Galatasaray'dan Vegard Forren için flaş teklif Galatasaray'dan Vegard Forren için flaş teklif - Galatasaray, bonservisi elinde olan Norveçli oyuncu Vegar...
Mino Raiola, Omar El Kaddouri'yi Fenerbahçe'ye önerdi Mino Raiola, Omar El Kaddouri'yi Fenerbahçe'ye önerdi - Gregory van der Wiel'in menajeri Mino Raiola, İstanbul'a ...
Mehmet Ekici ayrılırsa Ndiaye transfer edilecek Mehmet Ekici ayrılırsa Ndiaye transfer edilecek - Trabzonspor, Mehmet Ekici'nin yerini dolduracak alternati...
Galatasaray'a sürpriz golcü!.. Adrian Lopez'e teklif yapıldı Galatasaray'a sürpriz golcü!.. Adrian Lopez'e teklif yapıldı - Galatasaray, Porto'da kadroda düşünülmeyen Adrian Lopez i...
Aatıf transferinde ilginç gelişme! Aatıf transferinde ilginç gelişme! - Aatıf'ın fendi Fenerbahçe'yi yendi...
Beşiktaş'ta Mehmet Ekici kaosu Beşiktaş'ta Mehmet Ekici kaosu - Beşiktaş'ta tam bir Mehmet Ekici kaosu yaşanıyor...
Advocaat, Emenike ve Van Der Wiel'in biletini kesti! Advocaat, Emenike ve Van Der Wiel'in biletini kesti! - Fenerbahçe yönetiminden sürpriz istek. Van Der Wiel ve Em...
Anthony Bennett Fenerbahçe’de Anthony Bennett Fenerbahçe’de - Fenerbahçe, geçen yıl da ilgilendiği NBA draftının eski 1...