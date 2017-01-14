Galatasaray'ı banko kuponlara yazın

41.981 kişi kapasiteli Konya Büyükşehir Torku Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ev sahibi takımda Alban Meha, Selim Ay sakatlıkları, misafir takımda ise Cenk Gönen, Eray İşcan, Serdar Aziz, Koray Günter, Luis Cavanda sakatlıkları; Bruma, Aurelien Chedjou, Yasin Öztekin cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
8 maçı Galatasaray kazanırken, 2 maç berabere bitti.Torku Konyaspor bu maçlarda galibiyet elde edemedi.
Torku Konyaspor 3 gol atarken, Galatasaray 20 golle karşılık verdi.
6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
3 maçta karşılıklı gol olurken, 7 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
5 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.
Torku Konyaspor 1 ve Galatasaray 7 maçta ilk golü atan taraf oldular.