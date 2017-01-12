12 Ocak 2017, Perşembe
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Galatasaray'ı açıkladı! 'Benim için gurur...'

Galatasaray'ın stoper adayları arasında gösterilen Ermin Bicakcic, ilk kez sarı-kırmızılı takımın ilgisini doğruladı.


12 Ocak 2017 12:30

Alman basınına konuşan Hoffenheim forması giyen Ermin Bicakcic yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

Bu sezon Hoffenheim'da fazla forma şansı bulamayan ve Bundesliga'da sadece 7 maçta görev yapabilen Ermin Bicakcic, Alman basınına verdiği röportajında bu durumdan rahatsız olduğunu da dile getirdi.

26 yaşındaki Bosnalı oyuncu, röportaj sırasında transfer söylentilerinin sorulması üzerine ''Galatasaray gibi büyük bir takımın benimle ilgilenmesi, performansımın iyi olduğunu gösteriyor. Umarım takımdaki durumum değişir (Fazla forma şansı bulamadığını belirtirken)'' ifadelerini kullandı.

400 BİN EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

2020 yılına kadar Hoffenheim ile sözleşmesi bulunan Ermin Bicakcic, 2014 yılında 400 bin euro bonservis bedeliyle Braunschweig'tan transfer edilmişti.

Kaynak: Sporx

Etiket: galatasaray


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