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Galatasaray'dan Vitor Hugo bombası!

Galatasaray, Palmeiras'ta forma giyen stoper Vitor Hugo ile anlaşma sağladı.


02 Ocak 2017 19:19


Galatasaray, Palmeiras'ta forma giyen stoper Vitor Hugo ile anlaşma sağladı.

Vitor Hugo ile yıllık 1.5 milyon Euro'ya el sıkışılırken, Palmeiras istenen rakama indiği anda imza atılacak.

Vitor Hugo kimdir? Vitor Hugo kaç yaşında? Vitor Hugo'nun tüm bilinmeyenleri haberimizde...

Vitor Hugo kimdir?

25 yaşındaki Vitor Hugo, Junior altyapısında yetişti. Santo Andre, Sport, Ituano, Ceara Sc, Tombense, Aerica MG gibi takımlarda oynadıktan sonra Brezilya'nın köklü kulüplerinden Palmeiras'a transfer oldu.

1.87 boyundaki Vitor Hugo, defansta güçlü fiziği ile rakiplerine nefes aldırmazken, hücumda da oldukça etkili.

Vitor Hugo kariyerinde 145 maça çıkarken, 14 gol atmayı başardı. Vitor Hugo'nun kornerlerde oldukça etkili olması dikkat çekiyor. Vitor Hugo'nun rövaşata ile bile golü olması oyuncunun hücum yönünün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Vitor Hugo'nun Palmeiras ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sağ ayağını kullanan stoper oyuncunun transfermarkt değeri ise 4.5 milyon Euro.
Kariyerinde sürekli yükseliş olan Vitor Hugo'nun Galatasaray'da neler yapacağını hep beraber göreceğiz.

Kaynak: Bipspor

Etiket: vitor hugo, galatasaray



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