Galatasaray'dan Vitinho atağı

06 Ocak 2017 09:00

Bruma'nın yerine yana döne sol kanada oyuncu arayan Galatasaray, Gary Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın Brezilyalı oyuncusu Vitinho için de devreye girdi...

2016 yılını Brezilya'nın Internacional takımında tamamlayan 23 yaşındaki genç oyuncu Vitinho için 3.5 milyon Euro teklif edildiği bildirildi. CSKA'nın 2013-14 sezonunda 9.5 milyon Euro'ya aldığı ve iki sezon için Inter'e 1.2 milyon Euro karşılığında kiraladığı Vitinho için teklifi kabul edebileceği bildirildi.

Vitinho kimdir?

23 yaşındaki Vitinho, Botafogo altyapısında yetişti. 2013 yılında CSKA Moskova'ya transfer olan Vitinho, daha sonra Internacional takımında kiralık olarak forma giydi.

Sol kanatta forma giyen Vitinho, kariyerinde 98 maçta 22 gol atıp, 11 asist gerçekleştirdi.

Brezilyalı Vitinho'nun güncel transfermarkt değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Neilton olmadı

Yasin Öztekin'in yerine sağ kanada takviye yapmaya çalışan Galatasaray, Brezilya'dan eli boş döndü... sarı-kırmızılılar geçen sezon Botafogo'da kiralık oynayan Neilton için Sao Paulo'ya teklif yaptı. Fakat 22 yaşındaki oyuncu Cruzeiro tarafından Galatasaray'a değil Sao Paulo'ya kiralandı.