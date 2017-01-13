13 Ocak 2017, Cuma
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Galatasaray'dan Vegard Forren için flaş teklif

Galatasaray, bonservisi elinde olan Norveçli oyuncu Vegard Forren için menajerine flaş bir teklifte bulundu.


13 Ocak 2017 00:29

Martin Linnes'in menajeri Jim Solbakken'i arayan Mehmet Özbek, Vegard Forren konusunda yeni bir teklif sundu... Özbek, Norveçli oyuncu için 1.5 yıl artı 2 yıllık teklifleri olduğunu ilk 1.5 yıllık dönemde 1.1 milyon euro, sonraki iki yıllık dönem içinse 2.2 milyon euro ödeyebileceklerini iletti. İlk 1.5 yılın sonunda Forren'den memnun kalmaları durumunda 300 bin euro'luk da imza parası önerdi. Ayrıca puan başına da 4 bin euro teklif etti. Kabul etmesi durumunda Forren'le sözleşme imzalamaya hazır olduklarını söyledi.

Vegard Forren kimdir?

28 yaşındaki Norveçli stoper sol ayağını kullanıyor. 1.86 boyundaki oyuncu Molde altyapısında yetişti. Bir dönem Southampton forması giyen Forren daha sonra tekrardan Molde'ye döndü.

Forren, bu sezon takımıyla 37 maça çıkarken, 1 gol atma başarısı gösterdi. Vegard Forren'in transfermarkt değeri 1.6 milyon Euro olarak gösteriliyor. Forren'in sözleşmesi bu ay sonu bitiyor.

 

Kaynak: Fotospor

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