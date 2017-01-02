Oynadığı son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray Odeabank Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş ile Abdi İpekçi'de karşı karşıya geldi.
Ergin Ataman'ın öğrencileri kötü gidişatı sonlandıramadı. Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank'ı deplasmanda 87-72 mağlup etti.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Yener Yılmaz x, Ahmet Ersan Ergüler x, Önder Yılmaz x
Galatasaray Odeabank: Micov xxx 17, Fitipaldo x, Tyus xx 2, Can xx, Schilb xxx 16, Pleiss xxx 18, Sinan xxx 11, Diebler xx 6, Göksenin xx 2
Başantrenör: Ergin Ataman
Darrüşafaka Doğuş: Wilbekin xx 13, Mehmet x 2, Birkan xxx 13, Semih xxx 10, Wanamaker xxx 15, Moerman xx 13, Anderson xxx 15, Zizic x 4
Başantrenör: David Blatt
1. Periyot: 22-18 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 40-38 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 56-62 (Darrüşafaka Doğuş lehine)
5 faul alan: Jon Diebler (Galatasaray Odeabank)