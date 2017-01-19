19 Ocak 2017, Perşembe

> Futbol > Galatasaray'dan Muslera kampanyası

Galatasaray'dan Muslera kampanyası

Galatasaray lisanslı ürünlerin satışını artırmak için taraftara yönelik kampanyalar sunan GsStore, şimdi de Muslera ürünlerinde indirime gitti.


19 Ocak 2017 12:17

Galatasaray lisanslı ürünlerin satışını artırmak için taraftara yönelik kampanyalar sunan GsStore, şimdi de Muslera ürünlerinde indirime gitti. Sadece gsstore.org üzerinden yapılan alışverişte geçerli olacağı belirtilen kampanyada, Muslera koleksiyonundan 2. ürün alanlara yüzde 50 indirim yapılacağı duyuruldu.

Başkan Özbek'ten faaliyet raporu! 

Galatasaray Divan Kurulu bugün bir araya gelecek, başkan Dursun Özbek üyelere son bir aylık çalışmaları anlatacak. Gayrettepe Dedeman Oteli'nde saat 13.30'da başlayacak toplantıda, yine Riva-Florya projesinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'a kargo sponsoru

Cim-Bom'un kargo sponsorluğunu Sürat Kargo üstlenecek. Sponsorluk sözleşmesi bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek törenle yapılacak. Galatasaray adına mağazacılık direktörü Ali Öğüdücü'nün katılacağı basın toplantısı sonrasında sponsorluk anlaşmasına imzalar atılacak.

Etiket: muslera, galatasaray



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Yürüyen Köşk, Fenerbahçe’nin müzesinde

Yürüyen Köşk, Fenerbahçe’nin müzesinde

Robin Quaison için flaş açıklama

Robin Quaison için flaş açıklama

Beşiktaş Kerim Frei'ı İngiltere'ye sattı

Beşiktaş Kerim Frei'ı İngiltere'ye sattı

Karabükspor - Galatasaray maçı hangi gün, hangi kanalda?

Karabükspor - Galatasaray maçı hangi gün, hangi kanalda?


Ali Şen: Aziz Yıldırım keşke istifa etseydi
Riekerink'ten transfer açıklaması
Dursun Özbek müjdeyi verdi!
Beşiktaşlı Fevzi'den öğrencilere jest
Ahmet Çalık'tan Beşiktaş itirafı
Mehmet Ekici transferinde son dakika gelişmesi

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Robin Quaison için flaş açıklama


EN ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak! Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak! - Beşiktaş, Jose Sosa'yı Milan'dan geri almak için Tolgay A...
Savaştan kaçıp Trabzonspor'a gelecek Savaştan kaçıp Trabzonspor'a gelecek - Ukrayna'da yaşanan savaş ortamından kaçmak isteyen Facund...
Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak! Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak! - Daha önce Fenerbahçe forması giyen Suleyman Oulare'nin oğ...
Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı! Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı! - Galatasaray'ın Djurgaarden'in Kenyalı forveti Michael Olu...
Sosa yoksa Valbuena var Sosa yoksa Valbuena var - Fenerbahçe'de Jose Sosa transferinde işlerin olumsuz gitm...
Badou Ndiaye için dev rakam Badou Ndiaye için dev rakam - Türkiye'de devlerin paylaşamadığı Badou Ndiaye için Bilic...
Mehmet Ekici için flaş açıklama Mehmet Ekici için flaş açıklama - Trabzonspor cephesinden kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici...
Mehmet Ekici transferinde son dakika gelişmesi Mehmet Ekici transferinde son dakika gelişmesi - Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'ye karşılık takasta kullanmak...
Lukas Podolski: 4 milyon Euro verin gideyim Lukas Podolski: 4 milyon Euro verin gideyim - Lukas Podolski'den Galatasaray yönetimine sürpriz bir tek...
Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi - Fenerbahçe'de zorlu Başakşehir maçı öncesinde kadro sıkın...