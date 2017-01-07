07 Ocak 2017, Cumartesi
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Galatasaray'dan Harold Preciado'ya sürpriz teklif

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Harold Preciado'ya transfer teklifi yaptı.


07 Ocak 2017 00:00

Galatasaray'ın, Kolombiya'nın en yetenekli genç forveti olarak gösterilen Harold Preciado ile ilgilendiği öne sürüldü. Bu sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 22 yaşındaki golcü için kulübü Deportivo cali'ye resmi teklif yapıldı.

Bu yıl 23 maçta 15 gol, 2 asist yapan genç oyuncu özellikle ileri uçta süratiyle göz dolduruyor. Galatasaray dışında La Liga'dan Malaga'nın ve Serie A'dan Pescara'nın ilgilendiği oyuncuya en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığı belirtildi. Santrfor dışında sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen oyuncunun bonservis bedeli 1.5 milyon Euro civarında.

Yasin Öztekin'in kadro dışı bırakılması ve Lucas Podolski'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı ileri uçta takıma katkı sağlayacak ve maliyeti ucuz olan oyuncularla ilgilenen Galatasaray'ın bu transferde bir adım önde olduğu gelen habelrler arasında.

 

Kaynak: Fotospor

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