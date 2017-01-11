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Galatasaray'dan Hamit Altıntop'a dev teklif

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Hamit Altıntop'a sürpriz teklif...


11 Ocak 2017 21:36

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Hamit Altıntop'a sürpriz teklif...

Sarı-kırmızılı yönetim Hamit Altıntop'a sportif direktörlük teklif etti. Ancak Hamit Altıntop'un bu teklifi düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Hiç oynamamak daha iyi demişti!

Hamit Altıntop, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra, ''Geçen seneki sakatlıktan sonra 'tekrar futbol oynayabilir miyim, oynayamaz mıyım' diye düşünüyordum. Bunu takım idmanı yaparak ve maçlara çıkarak öğrenebilirdik. Son 5 ayda idman kaçırmadım, maçlarda da kadrodaydım, ama oynama şansı bulamadım. Kupa maçlarına çıktım. Bilinçaltında burayla tamamlamış gibiydim. Bunu insan sonradan algılıyor. Böyle futbol oynamaktansa hiç oynamamak gerektiğine inanıyorum. Ayağınız kayıyor, topu durduramıyorsunuz, pas atamıyorsunuz, top yüzünüze çarpıyor, reaksiyon gösteremiyorsunuz. Bazı şeyleri sorgulamam gerektiğine inandım. Yönetim ile oturduk ve bir karar verdik. Her zaman açık sözlü olduğumu biliyorlar. Sağ olsunlar çok netlerdi. Sakatlık sonrası bir şeye niyetlendik ama olmadı. Yine de bu kulübü yaşamak, tatmak, Arena'da maçlara çıkmak güzel anılar olarak kalacak'' açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Fotospor

Etiket: hamit altıntop, galatasaray


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