Galatasaray'dan geleceğe yatırım

04 Ocak 2017 00:54

Galatasaray bir yandan nakit para sıkıntısı çözmeye çalışırken, bir yandan da geleceğe dönük transferler için çaba gösteriyor.

Galatasaray'ın son gözdesi ise Marvelous Nakamba oldu. Hollanda'da Vitesse takımında forma giyen Zimbabveli orta sahayı isteyenler arasında Galatasaray'ın da olduğu iddia edildi.

Zimbabve ile Afrika Kupası'nda yer alan Marvelous Nakamba'yı isteyen takımlar arasında Anderlecht, Wolfsburg, Hamburg ve Everton'un da bulunduğu belirtildi.

Marvelous Nakamba kimdir?

22 yaşındaki ve 1.77 boyundaki Marvelous Nakamba, önliberoda forma giyiyor. Fransa'da Nancy altyapısında yetişen ve iki ayağını da kullabilen Marvelous Nakamba, 2014 yılında bedavaya Vitesse'ye transfer oldu.

Marvelous Nakamba'nın Vitesse ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, bu sezon takımıyla 18 maça çıktı. Marvelous Nakamba bu maçlarda 1 gol atıp, 1 asist gerçkleştirdi.