17 Ocak 2017, Salı
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Galatasaray'dan flaş Bruma hamlesi!

Galatasaray, yıldız futbolcusu Bruma'nın sözleşmesini uzatmak için kollarını sıvadı. Sarı kırmızılı yönetim, genç Portekizli futbolcuya % 100 zam yapmayı planlıyor.


17 Ocak 2017 11:20

Tottenham'dan gelen 15 milyon Euro'luk teklifi reddeden Galatasaray yönetimi Bruma'nın sözleşmesini uzatmak için tekrar düğmeye bastı.

Portekizli yıldızın önceki akşam başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Otel'de görüldüğü ve sarı-kırmızılı yetkililerle görüştüğü öğrenildi.

Bruma'nın 2018'de sona erecek sözleşmesini 20 milyon Euro'dan yüksek bir serbest kalma maddesiyle en az 4 yıl uzatmak isteyen G.Saray cephesi 22 yaşındaki oyuncunun ücretine yüzde yüz zam yapmaya hazır.

1.2 milyon Euro garanti paraya oynayan Bruma'ya 2.5 milyon Euro önerildiği, 20 bin Euro'luk maç başı ücretinin ise puan-başarı bonusuna göre düzenlendiği ifade edildi.

Kaynak: Sabah


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