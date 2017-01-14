Galatasaray'dan deplasmanda 33 sayı fark!

Tosyalı Toyo Osmaniye: 63 - Galatasaray: 96
Salon: Tosyalı Arena
Hakemler: Abdullah Koputan xx, Fazilet Gülter xx, Hüseyin Çelik xx
Tosyalı Toyo Osmaniye: Marina Bas xx 10, Williams xx 12, Nazlı Gökdemir x 3, Gardner xx 16, Aysu Keskin x 7, Tuğçe İnöntepe x 2, Grınsven xx 13
Galatasaray: Pınar Demirok xx 12, Traore xxx 17, Işıl Alben xx 4, Vıtola xxx 9, Seda Deniz xxx 5, Deniz Çolakoğlu xxx 16, İrem Naz Topuz xx 1, Papova xx 8, Jefferson xxxx 24
1. Periyot: 19-25 (Galatasaray lehine)
Devre: 35-41 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 50-77 (Galatasaray lehine)