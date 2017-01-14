14 Ocak 2017, Cumartesi
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Galatasaray'dan deplasmanda 33 sayı fark!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, kendi sahasında Galatasaray’a 63-96 yenildi.


14 Ocak 2017 17:54

Tosyalı Toyo Osmaniye: 63 - Galatasaray: 96

Salon: Tosyalı Arena

Hakemler: Abdullah Koputan xx, Fazilet Gülter xx, Hüseyin Çelik xx

Tosyalı Toyo Osmaniye: Marina Bas xx 10, Williams xx 12, Nazlı Gökdemir x 3, Gardner xx 16, Aysu Keskin x 7, Tuğçe İnöntepe x 2, Grınsven xx 13

Galatasaray: Pınar Demirok xx 12, Traore xxx 17, Işıl Alben xx 4, Vıtola xxx 9, Seda Deniz xxx 5, Deniz Çolakoğlu xxx 16, İrem Naz Topuz xx 1, Papova xx 8, Jefferson xxxx 24

1. Periyot: 19-25 (Galatasaray lehine)

Devre: 35-41 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 50-77 (Galatasaray lehine)

Etiket: Galatasaray


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