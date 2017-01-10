10 Ocak 2017, Salı
> Galatasaray > Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler

Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler

Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, Çağlar Söyüncü için de istekte bulundu.


10 Ocak 2017 01:00

Vitor Hugo transferinde ortaya çıkan rakamlar... UEFA'nın finansal fair-play konusunda bastırması Galatasaray'ın bir adım geri atmasına neden oldu. Sarı-kırmızılılarda rota bir kez daha bonservisi elinde olan Vegard Forren ile Rhodolfo'ya döndü.

Beşiktaş'la Rhodolfo için resmi görüşmelere başlanmadan önce bu hafta çok kritik. Çarşamba gününe kadar sürpriz bir isme imza attırılamazsa Cuma günü en kötü ihtimalle Forren veya Rhodolfo'ya imza attırılacak.

Çağlar Söyüncü için şok rakam

Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray sürpriz bir talepte bulundu. Bundesliga 2'de forma giyen Kaan Ayhan'la ilgilenen sarı-kırmızılı ekip beklediği cevabı alamayınca, gözünü Çağlar Söyüncü'ye dikti. Freiburg'la Avrupa Ligi mücadelesi veren genç oyuncu için alınan cevap ise şok etti. Sezon başında 2.5 milyon Euro'ya aldığı Çağlar için Freiburg, 10 milyon Euro istedi. Ligin ilk yarısında bir maçı sakatlığı yüzünden kaçıran Çağlar'ın Bundesliga'nın en iyi stoperlerinden birisi olduğu bilgisi verildi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: çağlar söyüncü, galatasaray


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Aziz Yıldırım transfer için sözü aldı

Aziz Yıldırım transfer için sözü aldı

Jeremain Lens: ''Ailem İstanbul'u gördü ve...''

Jeremain Lens: ''Ailem İstanbul'u gördü ve...''

Lukas Podolski için ''müjde'' gibi açıklama

Lukas Podolski için ''müjde'' gibi açıklama

Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler

Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler


Simone Zaza'nın babası İstanbul'a geliyor
Podolski giderse, Huntelaar gelecek
''Senden futbolcu olmaz''
Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
Beşiktaş'ta şaşırtan transfer gelişmesi
Mehmet Ekici olmazsa, Ndiaye gelecek

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler


EN ÇOK OKUNANLAR
Cacares'ten sonra 2. bomba Torres Cacares'ten sonra 2. bomba Torres - Trabzonspor menajerler aracılığıyla Fernando Torres ile t...
Aatıf'tan sürpriz transfer görüşmesi Aatıf'tan sürpriz transfer görüşmesi - Aatif Chahechouhe, Trabzonspor ile transfer masasına otur...
Beşiktaş Simone Zaza için harekete geçti Beşiktaş Simone Zaza için harekete geçti - Beşiktaş Samuel Eto'o transferi çıkmaza girince alternati...
Ara transferde Mehmet Ekici savaşı Ara transferde Mehmet Ekici savaşı - Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet ...
Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesini feshetti! Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesini feshetti! - Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin fesh edildiğini...
Galatasaray'da son aday Lucas Mendes Galatasaray'da son aday Lucas Mendes - Galatasaray'da transfer listesine giren son isim Lucas Me...
El İttifak - Galatasaray maç sonucu: 3-1 El İttifak - Galatasaray maç sonucu: 3-1 - Galatasaray, Suudi Arabistan’ın El İttifak ekibiyle hazır...
Yasin Öztekin'de son dakika! Yasin Öztekin'de son dakika! - Galatasaray'da Yasin Öztekin'e af yolu açıldı...
Fenerbahçe'ye Lens için şok cevap! Fenerbahçe'ye Lens için şok cevap! - Fenerbahçe Jeremain Lens'in bonservisini almaya çalışıyor...
İşte Şenol Güneş hayran kaldığı 35'lik golcü! İşte Şenol Güneş hayran kaldığı 35'lik golcü! - Şenol Güneş, Barcelona'nın Bilbao'ya 2-1 yenildiği maçta ...