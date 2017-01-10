Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler

10 Ocak 2017 01:00

Vitor Hugo transferinde ortaya çıkan rakamlar... UEFA'nın finansal fair-play konusunda bastırması Galatasaray'ın bir adım geri atmasına neden oldu. Sarı-kırmızılılarda rota bir kez daha bonservisi elinde olan Vegard Forren ile Rhodolfo'ya döndü.

Beşiktaş'la Rhodolfo için resmi görüşmelere başlanmadan önce bu hafta çok kritik. Çarşamba gününe kadar sürpriz bir isme imza attırılamazsa Cuma günü en kötü ihtimalle Forren veya Rhodolfo'ya imza attırılacak.

Çağlar Söyüncü için şok rakam

Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray sürpriz bir talepte bulundu. Bundesliga 2'de forma giyen Kaan Ayhan'la ilgilenen sarı-kırmızılı ekip beklediği cevabı alamayınca, gözünü Çağlar Söyüncü'ye dikti. Freiburg'la Avrupa Ligi mücadelesi veren genç oyuncu için alınan cevap ise şok etti. Sezon başında 2.5 milyon Euro'ya aldığı Çağlar için Freiburg, 10 milyon Euro istedi. Ligin ilk yarısında bir maçı sakatlığı yüzünden kaçıran Çağlar'ın Bundesliga'nın en iyi stoperlerinden birisi olduğu bilgisi verildi.