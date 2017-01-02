02 Ocak 2017, Pazartesi
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Galatasaray'da Yasin Öztekin kadro dışı

Galatasaray'da Yasin Öztekin Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.


02 Ocak 2017 13:06


Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynanan karşılaşmada rakibine sert bir faul yapan ve kırmızı kart gören Yasin Öztekin, disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuya transfer görüşmesi yapması için de izin verdiği belirtildi.

29 yaşındaki oyuncu Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Adanaspor karşılaşmasının 60. dakikasında oyundan alınınca Teknik Direktör Riekerink'e tepki göstermiş ve kulübeyi yumruklamıştı. Yasin bu olayın ardından yine süresiz kadro dışı bırakılmış ve ardından affedilmişti.

Etiket: Galatasaray, Yasin Öztekin



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