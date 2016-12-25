25 Aralık 2016 22:12

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçında sarı-kırmızılılar iki fire verdi. Cimbom’un kaptanı Selçuk İnan, ilk yarının son bölümünde sakatlık yaşadı ve ikinci yarıda yerini Hamit Altıntop’a bıraktı. Yıldız futbolcunun durumu, çekilecek MR’dan sonra belli olacak.

Galatasaray’da ikinci yarının son bölümlerinde Sabri Sarıoğlu da bir sakatlık yaşadı. Öte yandan bir diğer sakatlanan isim de Eren Derdiyok oldu. 73. dakikada sakatlanıp çıkan İsviçreli futbolcunun yerine Josue oyuna girdi.

Öte yandan Bruma, ilk yarıda gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bruma Süper Lig’de 17. hafta oynanacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Selçuk İnan’ın durumu ise yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.