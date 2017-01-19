<script type="text/javascript"><!--

google_ad_client = "ca-pub-8929667634210480";

/* Fotospor_Sitegeneli_160*600_sag */

google_ad_slot = "3657955491";

google_ad_width = 160;

google_ad_height = 600;

//-->

</script>

<script type="text/javascript"

src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

</script>



19 Ocak 2017, Perşembe
> Futbol > Galatasaray'da transfer zirvesi

Galatasaray'da transfer zirvesi

Galatasaray’da beklenen transfer zirvesi dün Mehmet Özbek-Levent Nazifoğlu ve Riekerink arasında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşti.


19 Ocak 2017 10:35

Galatasaray’da beklenen transfer zirvesi dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek’in kardeşi Mehmet Özbek, futbol şube sorumlusu Levent Nazifoğlu ve teknik direktör Jan Olde Riekerink bir araya gelerek hem son durumu masaya yatırdı hem de bundan sonra izlenecek yol haritasını konuştu. Transferde hangi bölgelere ne tür takviyeler istediği sorulan Hollandalı hoca, önceliğin mutlaka stopere verilmesini talep etti.

Ahmet Çalık’a rağmen

Ahmet Çalık transferine rağmen, hava toplarında yaşanan sıkıntının devam edebileceğini belirten Riekerink, “Kadroya bir an önce uzun boylu, güçlü fizikli, sağlam bir stoper takviyesi yapmak zorundayız. Yeni gelecek oyuncu Ahmet Çalık veya Hakan Balta’yla uyum sağlayabilir” ifadesini kullandı. Josue’yi gözden çıkaran başarılı çalıştırıcı, “Geldiği günden beri hiçbir gelişim kaydedemedi. Eğer yeni takviyeler için maaş bütçesinde yer açmak gerekirse, Josue’yle de yolları ayırabiliriz” dedi.

Sürpriz istek

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Tolga Ciğerci için de konuşan Riekerink, “Tolga aramıza dönecek. Ancak eski formuna kavuşması zaman alabilir. Eğer imkan bulunursa, yedek kulübesi için de olsa bir ön libero takviyesi yapılabilir” diye görüş bildirdi. Riekerink ayrıca, Podolski’nin gidip gitmemesinden bağımsız olarak, bir forvet takviyesinin ilerleyen haftalarda takıma büyük fayda getirebileceğine inandığını dile getirdi.

Kaynak: Fanatik



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Aatıf'ın yeni adresi

Aatıf'ın yeni adresi

Çılgın transfer hamlesi!

Çılgın transfer hamlesi!

Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak!

Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak!

Fatih Terim, Fernandao'yu istiyor

Fatih Terim, Fernandao'yu istiyor


Gomez gelsin! Demba Ba değil!
Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı!
Bruma'nın menajerinden şok
Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi
Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak!
Sosa yoksa Valbuena var

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Veli Kavlak: Gidersem gerilerim


EN ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak! Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak! - Beşiktaş, Jose Sosa'yı Milan'dan geri almak için Tolgay A...
Savaştan kaçıp Trabzonspor'a gelecek Savaştan kaçıp Trabzonspor'a gelecek - Ukrayna'da yaşanan savaş ortamından kaçmak isteyen Facund...
Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak! Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak! - Daha önce Fenerbahçe forması giyen Suleyman Oulare'nin oğ...
Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı! Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı! - Galatasaray'ın Djurgaarden'in Kenyalı forveti Michael Olu...
Badou Ndiaye için dev rakam Badou Ndiaye için dev rakam - Türkiye'de devlerin paylaşamadığı Badou Ndiaye için Bilic...
Sosa yoksa Valbuena var Sosa yoksa Valbuena var - Fenerbahçe'de Jose Sosa transferinde işlerin olumsuz gitm...
Mehmet Ekici için flaş açıklama Mehmet Ekici için flaş açıklama - Trabzonspor cephesinden kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici...
Lukas Podolski: 4 milyon Euro verin gideyim Lukas Podolski: 4 milyon Euro verin gideyim - Lukas Podolski'den Galatasaray yönetimine sürpriz bir tek...
Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi - Fenerbahçe'de zorlu Başakşehir maçı öncesinde kadro sıkın...
Bruma'nın menajerinden şok Bruma'nın menajerinden şok - Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çe...