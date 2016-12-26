Galatasaray’da tatil, kupa maçından sonra başlayacak

26 Aralık 2016 12:48

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. haftasında 28 Aralık Çarşamba günü Tuzlaspor’a konuk olacak sarı-kırmızılı ekipte oyuncular, bu müsabakanın ardından kısa bir tatile çıkacak.

Galatasaraylı yetkilileri, teknik direktör Jan Olde Riekerink’in Tuzlaspor karşılaşmasına büyük önem verdiği ve bu nedenle as oyuncular dahil hiçbir futbolcunun erken tatile çıkmasını istemediğini bildirdi.

Tatil 5 gün sürecek

Tuzlaspor karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular 5 gün tatile çıkacak. Kupa maçının ardından 5 gün serbest olacak futbolcular, 3 Ocak Salı günü yeniden Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanarak, ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

Kamp çalışmaları için 4 Ocak Çarşamba günü Antalya’ya gidecek sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak Pazar gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, 8 Ocak’ta özel uçakla Antalya’dan Suudi Arabistan’ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmanın ardından İstanbul’a ödenecek olan Galatasaray takımı, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam edecek.