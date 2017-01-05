05 Ocak 2017, Perşembe
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Galatasaray'da sürpriz aday Ermin Bicakcic

Ara transferde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray’ın gündemine gelen son ismin, Almanya’da Hoffenheim forması giyen 26 yaşındaki Ermin Bicakcic olduğu öğrenildi.


05 Ocak 2017 10:50


Savunma hattına takviye için çalışmalarını sürdüren ve önceliğini stopere veren Galatasaray, gündemine yeni bir isim daha aldı. Hoffenheim forması giyen 26 yaşında, 1.85 boyundaki Bosna Hersekli futbolcu Ermin Bicakcic’in, Cim Bom’un radarına girdiği öğrenildi.

Hatta oyuncunun temsilcisiyle Galatasaraylı yöneticiler arasında bir görüşme gerçekleştiği ve detayların konuşulduğu da gelen haberler arasında. Kariyeri boyunca Alman kulüplerinde forma giyen Bicakcic’in Hoffenheim’la 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

Yeni sözleşme imzaladı

Takımıyla sezon başında sözleşme yenileyen 26 yaşındaki stoper, 7 lig maçında 429 dakika forma giyebildi. Düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Ermin Bicakcic’in, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray’a gelmeyi çok istediği belirtiliyor.

Kaynak: Fanatik

Etiket: Ermin Bicakcic, Hoffenheim, Galatasaray



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