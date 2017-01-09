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Galatasaray'da son aday Lucas Mendes

Galatasaray'da transfer listesine giren son isim Lucas Mendes oldu.


09 Ocak 2017 14:19

Galatasaray'da stoper için gözde Vitor Hugo... bir numaralı alternatif Genoa'dan Ezequiel Munoz. Daha sonra sırasıyla Manoel, Rafael Toloi ve Vegard Forren isimleri geliyor. Listeye hergün yeni bir isim girip diğeri çıkarken son isimse Katar'ın Al Jaish takımında forma giyen Lucas Mendes oldu. Galatasaray yönetimi bu hafta içinde stoper transferine kesin çözüm bulmayı amaçlıyor. Maksimum rakam ise 5 milyon euro.

Lucas Mendes kimdir?

26 yaşındaki Brezilyalı stoper Coritiba'nın alt yapısından yetişti. 2012 yılında 2.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'ya transfer oldu. 2 sezon sonra 5 Milyon Euro'ya Katar Ligi takımlarından Al Jaish'e gitti. kulübüyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu Avrupa'da oynamak istiyor. Kariyerinden 188 resmi maçta forma giydi 7 gol, 4 asisti var.

 

Kaynak: Fotospor

Etiket: Lucas Mendes haberleri, Galatasaray haberleri, son dakika transfer haberleri


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