27 Aralık 2016, Salı
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Galatasaray'da sıcak gelişme! Riekerink...

Fenerbahçe derbisi sonrası, “Devre arasına kadar 13 puan” hedefi koyan ve bu amaca ulaşan Jan Olde Riekerink kredisini sağlamlaştırdı. Derin bir “oh” çeken yönetim, sezon sonuna kadar Hollandalı hoca ile devam edecek.


27 Aralık 2016 11:44


Aytemiz Alanyaspor engelini 5-1’lik skorla geçen Galatasaray’da Riekerink, koltuğunu güçlendirmeyi başardı.

Sezon başından bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Jan Olde Riekerink önderliğinde Galatasaray takımı son 5 sezonun en iyi ikinci derecesine imza attı.

Cimbom’un oynadığı futbol ve kararları tartışılsa da Hollandalı hoca başarılı bir performansa imza attı. Riekerink sırası ile Fatih Terim, Roberto Mancini ve Hamza Hamzaoğlu ile Mustafa Denizli’nin görev aldığı 3 sezonu da topladığı puanla geride bıraktı.

35 puanla, Jan Olde Riekerink’in 16 hafta sonunda aldığı 33 puanı sollayan tek sezonda (2014-2015 sezonu) ise İtalyan teknik adam Cesare Prandelli’yle başlanmış, devamında Hamza Hamzaoğlu göreve gelip şampiyonluğa ulaşmıştı.

BAŞKAN HEP GÜVENOYU VERDİ

Fenerbahçe derbisi sonrasında “Devre arasına kadar 13 puan” hedefi koyan ve bunu da gerçekleştiren Riekerink de, bu başarı ile bir anlamda koltuğunu sağlamlaştırdı. 16 haftası geride kalan ligde ilk yarı tamamlanırken Hollandalı hoca da, Galatasaray Teknik Direktörü olarak görevine devam etmeyi garantiledi.

Yönetim, alınan seri galibiyetler sonrasında derin bir “oh” çekti. Çünkü olası teknik adam değişikliği Galatasaray Kulübü’nü mali olarak ciddi bir çıkmaza sürükleyebilirdi.

Jan Olde Riekerink’in performansının yükselmesi ve takımın iyi gitmesi de en çok eleştiri aldığı zamanda, “Yola Riekerink ile devam edeceğiz” diye ısrar eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in yüzünü güldürdü. Tecrübeli teknik adamın görevinden alınacağı iddiaları da böylece asılsız çıkmış oldu.

Kaynak: Hürriyet

Etiket: Riekerink, Galatasaray



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