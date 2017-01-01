02 Ocak 2017 01:20

Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerin önceliği ülkemizde yaşanan olayların ardından değişti. Galatasaray'ın listesindeki Türk yıldızlar ön plana çıktı...

Ülkemizde yaşanan terör olaylarının artması ve yabancı oyuncuların herhangi bir takımdan 100 bin euro isterken Türkiye'ye gelmek için 1 milyon Euro'dan kapıyı açmaları Galatasaray'ı yerli oyuncu pazarına yöneltti.

Stoper için Bochetti ve Manoel'i forvet için Edu Vargas'ı düşünen sarı-kırmızılılar bu oyuncular için ortaya çıkan rakamlar üzerine rotasını Türk oyunculara yöneltti.

Stoper için Kaan Ayhan ve Ahmet Çalık'ı listeye alan Galatasaray forvet içinde Trabzonspor'da forma giyen Muhammed Demir üzerinde daha ciddi durmaya başladı.

Trabzonlu olan Levent Nazifoğlu'nun yürüttüğü Muhammed operasyonunda rakamların birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Kaan sezon başında ''yeni Koray olur' diyerek istenmedi

Galatasaray'ın ara transferdeki gözdesi Kaan Ayhan sezon başında dayısı Saffet Kaya tarafından yönetime önerilmişti... fakat Levent Nazifoğlu, ''yeni bir Koray Günter faciasını kaldıramayız'' diyerek genç oyuncuyu veto etmişti.

Kaan daha sonra 500 bin Euro'ya Düsseldorf'un yolunu tutmuştu. 1.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelmeye hazırlanan Kaan'ın dayısı Saffet Kaya, Lucescu döneminde Galatasaray'a gelmişti. Kaan Ayhan, Lucescu döneminde Galatasaray'a gelen Saffet Kaya'nın yeğeni. Saffet Kaya, Galatasaray'a Dortmund'dan gelmişti. PAF takımında 10 gol atan Saffet daha sonra Antalyaspor'a transfer oldu. Süper Lig'de bir maç oynadı ancak sakatlandı ve futbolu bıraktı.

Ahmet Çalık, Sow'a adım attırmamıştı

Galatasaray'ın stoperdeki sıkıntısını çözmek için transfer etmek istediği Ahmet Çalık'ın yıldızı 2011-12 sezonunda parlamıştı. Gençlerbirliği formasıyla ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayan genç oyuncu, Webo ve Sow'a nefes aldırmamıştı. Rusya'ya attığı iki golle U-19 Millî Takımı'na Avrupa Şampiyonası finallerinin kapısını açtı. Daha iyi çalışabilmek uğruna evinden ayrılıp Gençlerbirliği'nin tesislerde yaşadı.