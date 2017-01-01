02 Ocak 2017, Pazartesi
> Galatasaray > Galatasaray'da öncelik bu isimlerde!

Galatasaray'da öncelik bu isimlerde!

Galatasaray'ın transfer listesindeki Türk yıldızlar ön plana çıktı...


02 Ocak 2017 01:20


Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerin önceliği ülkemizde yaşanan olayların ardından değişti. Galatasaray'ın listesindeki Türk yıldızlar ön plana çıktı...

Ülkemizde yaşanan terör olaylarının artması ve yabancı oyuncuların herhangi bir takımdan 100 bin euro isterken Türkiye'ye gelmek için 1 milyon Euro'dan kapıyı açmaları Galatasaray'ı yerli oyuncu pazarına yöneltti.

Stoper için Bochetti ve Manoel'i forvet için Edu Vargas'ı düşünen sarı-kırmızılılar bu oyuncular için ortaya çıkan rakamlar üzerine rotasını Türk oyunculara yöneltti.

Stoper için Kaan Ayhan ve Ahmet Çalık'ı listeye alan Galatasaray forvet içinde Trabzonspor'da forma giyen Muhammed Demir üzerinde daha ciddi durmaya başladı.

Trabzonlu olan Levent Nazifoğlu'nun yürüttüğü Muhammed operasyonunda rakamların birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Kaan sezon başında ''yeni Koray olur' diyerek istenmedi

Galatasaray'ın ara transferdeki gözdesi Kaan Ayhan sezon başında dayısı Saffet Kaya tarafından yönetime önerilmişti... fakat Levent Nazifoğlu, ''yeni bir Koray Günter faciasını kaldıramayız'' diyerek genç oyuncuyu veto etmişti.

Kaan daha sonra 500 bin Euro'ya Düsseldorf'un yolunu tutmuştu. 1.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelmeye hazırlanan Kaan'ın dayısı Saffet Kaya, Lucescu döneminde Galatasaray'a gelmişti. Kaan Ayhan, Lucescu döneminde Galatasaray'a gelen Saffet Kaya'nın yeğeni. Saffet Kaya, Galatasaray'a Dortmund'dan gelmişti. PAF takımında 10 gol atan Saffet daha sonra Antalyaspor'a transfer oldu. Süper Lig'de bir maç oynadı ancak sakatlandı ve futbolu bıraktı.

Ahmet Çalık, Sow'a adım attırmamıştı

Galatasaray'ın stoperdeki sıkıntısını çözmek için transfer etmek istediği Ahmet Çalık'ın yıldızı 2011-12 sezonunda parlamıştı. Gençlerbirliği formasıyla ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayan genç oyuncu, Webo ve Sow'a nefes aldırmamıştı. Rusya'ya attığı iki golle U-19 Millî Takımı'na Avrupa Şampiyonası finallerinin kapısını açtı. Daha iyi çalışabilmek uğruna evinden ayrılıp Gençlerbirliği'nin tesislerde yaşadı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: galatasaray, transfer



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Oleksandr Karavaev tercihi şaşırttı

Oleksandr Karavaev tercihi şaşırttı

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi

Galatasaray'da transferde büyük sürpriz

Galatasaray'da transferde büyük sürpriz

Quaresma'da ''Aboubakar'' sıkıntısı

Quaresma'da ''Aboubakar'' sıkıntısı


Mustafa Denizli: Saçmalıktan başka bir şey değil
Beşiktaş'ta yeniden Badou N'Diaye sesleri
Beşiktaş'tan reddedilemez teklif!
Galatasaray'da öncelik bu isimlerde!
Austin Daye saldırıdan kılpayı kurtuldu
Adı Fenerbahçe ile anılan sağ bek, Bursaspor'a önerildi

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi


EN ÇOK OKUNANLAR
Trabzonspor'a sürpriz golcü Trabzonspor'a sürpriz golcü - Arjantin'den Ole gazetesi, Trabzonspor'un Emmanuel Mas tr...
Beşiktaş, Jackson Martinez'e kavuşuyor! Beşiktaş, Jackson Martinez'e kavuşuyor! - Beşiktaş uzun süreli aşkı Jackson Martinez transferinde m...
Dursun Özbek'in Ahmet Çalık isyanı Dursun Özbek'in Ahmet Çalık isyanı - Ahmet Çalık için İlhan Cavcav'ın 5 milyon Euro'dan 4 mily...
Podolski giderse Vargas, gitmezse Muhammed! Podolski giderse Vargas, gitmezse Muhammed! - Galatasaray'da Podolski, Çin'e giderse Eduardo Vargas gel...
Bu da oldu! Çinliler Advocaat'ın peşine düştü Bu da oldu! Çinliler Advocaat'ın peşine düştü - Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik adamı Dick Advocaat'a Çi...
Mehmet Ali Yılmaz sürprizi Mehmet Ali Yılmaz sürprizi - Trabzonspor'da alınan kötü sonuçlar sadece Ersun Yanal'ın...
Austin Daye saldırıdan kılpayı kurtuldu Austin Daye saldırıdan kılpayı kurtuldu - Galatasaray'ın Amerikalı basketbolcusu Austin Daye, Insta...
Mehmet Topal, Reina'da mıydı? Mehmet Topal, Reina'da mıydı? - İstanbul Ortaköy'de yaşanan ve yılbaşını kana bulayan sal...
Manoel'in menajeri Galatasaray'ı doğruladı Manoel'in menajeri Galatasaray'ı doğruladı - Beşiktaş'ın gündeminde olan Manoel'e talip olan Galatasar...
Bruma için çılgın rakam Bruma için çılgın rakam - Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma için Tottenham 20 milyo...