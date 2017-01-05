Galatasaray'da ''kule'' transferi ciddiye bindi!

05 Ocak 2017 15:55

Galatasaray, Ahmet Çalık transferinde İlhan Cavcav'a takıldı. Stoper için bir diğer aday Vitor Hugo konusunda hem ortaya çıkan rakamlar hem de Brezilya'dan oyuncu almanın zorluğu sarı kırmızılı yöneticilerin elini kolunu bağladı.

Bu nedenle menajeri tarafından önerilen Championship takımlarından M'Boro'da forma giyen Daniel Ayala ismi öne çıktı.

İngiltere'den The Sun gazetesi de Galatasaray'ın M'Boro'nun İspanyol stoperi için 8.5 milyon Sterlin'i gözden çıkardığını iddia etti.

Bilindiği üzere Galatasaray yönetimi, transferde Çin pazarına kilitlendi. Podolski ve Sneijder gibi isimlerin satışından gelecek rakamlara göre Galatasaray listesindeki isimlerle anlaşma yoluna gidecek.

Daniel Ayala kimdir?

Middlesbrough takımında forma giyen 1.90 boyundaki stoper oyuncu, Sevilla altyapısında yetişti. Buradan Liverpool altyapısına transfer olan Daniel Ayala, 2007 yılından beri İngiltere'de futbol hayatını sürdürüyor.

Daniel Ayala, Liverpool, Hull City, Derby, Norwich, Nottingham Forest gibi takımlarda forma giydikten sonra Middlesbrough'a transfer oldu.

Daniel Ayala, 2014 yılında geldiği Middlesbroug'da bu sezon 8 maça çıktı ve 1 gol attı.

Daniel Ayala'nın transfermarkt değeri 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.