Galatasaray'da kritik hafta!

14 Ocak 2017 02:31

Sarı-kırmızılılar Pazartesi günü ise Elazığ'a gidiyor. Salı akşamı oynanacak Elazığspor maçı ise -3 ila -5 derece arası bir soğukta oynanacak. Galatasaray'ın bir hafta içinde gideceği son durak ise Karabük. Gelecek Cumartesi günü oynanacak Karabükspor maçı da yine -3 ila -4 derece arasında bir soğukta oynanacak. Bir hafta içinde hiç 0 dereceyi görmeden 3 maç oynayacak Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in uyarısı ise kendinize iyi bakın, doğru krampon seçin ve karda savaşın.

PODOLSKI VE SİNAN GÜMÜŞ ELAZIĞ MAÇINA KALDI

Yönetimin inatla elden çıkarmak için uğraştığı Lukas Podolski forma giyebilecek seviyeye geldi... Alman oyuncu Konya deplasmanında riske edilip edilmemesine Riekerink karar verecek. Poldi gibi yine uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Sinan Gümüş ise Konya’da forma giyemeyecek. Elazığ deplasmanında ilk kez denenecek.