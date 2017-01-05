05 Ocak 2017 11:36

Galatasaray'da kalecilere nazar değdi. Sarı kırmızılıların iki kalecisi Fernando Muslera ve Cenk Gönen sakatlandı.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın serçe parmağı çıktı. Uruguaylı kalecinin yedeği Cenk Gönen ise menisküs yırtığı ameliyatı oldu. Muslera'nın elinin röntgeni çekilirken Sağlık Kurulu bugün topla antrenman yapmasına izin vermedi. Uruguaylı kalecinin, Konyaspor maçına yetişmesi adına seferberlik ilan edildi. Cenk Gönen'in ise sol diz menisküsünde yırtık olduğu için ameliyat edildi. Cenk'in, Karabükspor maçı yani 3 hafta sonra takıma katılacağı belirtildi.