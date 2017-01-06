Galatasaray'da Jem Paul Karacan'la yollar ayrılıyor

06 Ocak 2017 11:45

Devre arasında kadroda revizyona giden ve birçok oyuncuyla yollarını ayırma kararı alan Galatasaray’da son yolcu Jem Paul Karacan olacak.

Sarı- Kırmızılı yönetimin, geçen sezonun 2. yarısını Bursa’da kiralık olarak geçiren orta sahanın sözleşmesini birkaç gün içinde feshedeceği öğrenildi.

Reading ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a bedelsiz olarak 2015 yılında transfer olan Jem Paul Karacan, geçen sezonun devre arasında Bursaspor'a kiralanmıştı. Bu sezon başında takıma geri dönen Jem Paul, resmi maçlarda henüz forma giyme şansı bulamadı.