11 Ocak 2017, Çarşamba
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Galatasaray'da Jaroslaw Jach sürprizi

Galatasaray'da stoper için gündeme sürpriz bir isim geldi Sarı-kırmızılı takımın Polonyalı savunmacı Jaroslaw Jach ile ilgilendiği iddia edildi.


11 Ocak 2017 00:36

Galatasaray'da stoper için gündeme gelen son isim Jaroslaw Jach oldu.

Rus Live Sport, Galatasaray'ın Rostov ve Stoke City ile beraber Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında forma giyen 22 yaşındaki sol stoper Jaroslaw Jach'ı istediğini yazdı.

Haberin detayında Jaroslaw Jach'ın menajerinin İstanbul'da Galatasaraylı yöneticilerle görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Jaroslaw Jach kimdir?

22 yaşındaki ve 1.89 boyundaki Jaroslaw Jach, Lechia Dzierzoniow altyapısında yetişti. Daha sonra Zaglebie Lubin takımına transfer oldu.

Jaroslaw Jach bu sezon takımının oynadığı 21 maçta forma giydi. Toplamda 1866 dakika dahada kaldı. Defans oyuncusu olmasına rağmen 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

Sol ayağını kullanan Jaroslaw Jach'ın takımıyla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Jaroslaw Jach'ın transfermarkt değeri 200 bin Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Live Sport - Fotospor

Etiket: Jaroslaw Jach


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