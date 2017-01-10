Galatasaray'da hedefteki isim Vitor Hugo

10 Ocak 2017 10:13

Galatasaray’da stoper seferberliği... Ligin ikinci yarısının başlamasına 1 hafta kala, elinde Hakan Balta ve Semih’ten başka sağlam stoperi bulunmayan Sarı-Kırmızılılar, hücum hattına Garry Rodrigues takviyesinin yapılması sonrası tamamen savunmaya yöneldi. Hedeteki isim Vitor Hugo.

Brezilya'dan haber bekleniyor

Gündemdeki adaylar için girişimleri hızlandıran yönetim, bu hafta en az 1 takiye yapmanın peşinde. Ancak öne çıkan isimler ciddi anlamda el yakıyor. Bonservisinin yarısı Sao Paulo’da, diğer yarısı da Palmeiras’ta bulunan Vitor Hugo’nun maliyeti 10 milyon Euro’yu buluyor. Sarı-Kırmızılılar’ın 25 yaşındaki savunmacı için talep ettiği indirim ise bir türlü kabul görmüyor. Cim Bom cephesi yine de Brezilya’dan haber bekliyor ve Sambacı’yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Kulübü zorluk çıkarıyor

Avrupa piyasasında ise Galatasaray adına öncelik Domagoj Vida’da. Ukrayna’da Dinamo Kiev forması giyen 27 yaşındaki Hırvat savunmacı için Sarı-Kırmızılılar 5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Ancak Kiev temsilcisi düzenli olarak ilk 11’de oynattığı Vida’yı kolay kolay bırakacak gibi görünmüyor. Tecrübeli savunmacı için de 10 milyon Euro civarında bir rakam konuşuluyor. Galatasaray Yönetimi bu oyuncu için de pazarlıklarını sürdürüyor.