11 Ocak 2017, Çarşamba
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Galatasaray'da gündem yine Doria

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Marsilya forması giyen Doria Macedo ile ilgilendiği iddia edildi. Brezilyalı Doria bu sezon Marsilya ile 14 maça çıkmıştı.


11 Ocak 2017 18:13

Devre arasında kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Marsilya'nın genç savunmacısı Matheus Doria Macedo gündeme geldi.

Güçlü, uzun boylu, kesici ve ayağı iyi bir stoper isteyen Galatasaray'a menajerler aracılığıyla Marsilya'nın 22 yaşındaki stoperi Doria teklif edildi. Daha önce de defalarca Aslan'ın gündemine gelen 22 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için nabız yoklayan sarı kırmızılı yönetim oyuncuyu 1.5 yıllık kiralık formülüyle transfer etmeyi düşünüyor.

1.89 boyundaki Doria bu sezon Marsilya'da 14 resmi maçta forma giydi ve 1200 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Hürriyet

Etiket: doria, galatasaray


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