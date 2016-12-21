23 Aralık 2016, Cuma
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Galatasaray'da flaş gelişme! Serdar Aziz...

Galatasaray Kulübü'nün doktoru Yener İnce’nin tecrübeli stoper için ameliyatsız tedavi kararını verdiği vurgulandı. 26 yaşındaki yıldızın ilk olarak sağ ayağının alçıya alınacağı, 6-8 haftalık sürenin ardından da Mart 2017’de sahaya çıkabileceği aktarıldı.


21 Aralık 2016 10:48


Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Osmanlıspor maçında ağır şekilde sakatlanan ve sezonu kapattığı öne sürülen Serdar Aziz’in sahalara dönüşü tahmin edilenden çok erken olabilir. Sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar Aziz’in tahmin edildiği gibi 6 ay değil, çok daha kısa bir zamanda sahalara döneceği öğrenildi. Kulüp doktoru Yener İnce’nin futbolcuyu ameliyatsız tedavisine karar verdiği bildirildi.

Bu plan çerçevesinde ilk olarak oyuncunun sağ ayağının alçıya alınağı ve bu sürenin 6-8 hafta olarak ele alınacağı ifade edildi. Alçının çıkarılmasından sonra ise menisküsün durumuna bakılacağı ve bunun müdahaleyi gerektirmediği tespit edilirse 1 ay içinde de oynayabilecek duruma geleceği hesaplanıyor.

Bu durumda Serdar Aziz’in Mart’ın ortalarında Galatasaray’da görev almaya başlayacağı ifade edildi. Kulüp doktorlarının belirlediği programa göre hareket edecek olan Serdar Aziz’in yaşanan talihsiz sakatlık yüzünden çok üzgün olduğu ancak teknik kadro ve futbolcu arkadaşları ile beraber yöneticilerin kendisini teselli ettiği vurgulandı.

Stoper eksikliği

Sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz’in şanssız sakatlığı büyük üzüntü oluşturdu. Tecrübeli stoperin de eksilmesiyle Galatasaray en kritik haftalarda savunma hattında bir kişi azaldı.

Transfer döneminde de planlı gitmek isteyen Cim Bom’da bütün düzenlemeler de sekteye uğradı. Sezon başında Bursaspor’dan büyük beklentilerle gelen Serdar’ın uzun süreli yokluğu Jan Olde Riekerink’i de zora soktu.

Hollandalı teknik adam, savunma hattında önemli bir opsiyonunu kaybetti. Elinde şu anda Hakan Balta, Semih Kaya ve Aurelien Chedjou olmak üzere 3 isim kalan Riekerink, yoğun geçecek şampiyonluk yarışı öncesi rotasyon anlamında da sıkıntı yaşayacak.

Kaynak: Skorer

Etiket: Serdar Aziz, Yener İnce, Galatasaray, Jan Olde Riekerink



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