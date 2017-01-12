Galatasaray'da dört isimde son durum

12 Ocak 2017 01:54

İkinci yarının başlmasına günler kala Galatasaray'da stoper krizi tavan yaparken yönetimin eli kolu bağlandı... Jan Olde Riekerink'in isteğiyle bir değil iki stoper almak için tüm şartları zorlayan Galatasaray kime elini attıysa taca çıktı.

Son dönemeçte sarı-kırmızılıların elinde Vegard Forren ile Rhodolfo kalırken, Mehmet Özbek, Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda oynamak istemeyen Rhodolfo ile görüşmek için izin istedi. Çebi, Özbek'in bu isteğini Başkan Fikret Orman'la paylaşırken izin çıktı.

Özbek, bugün Rhodolfo ile bir görüşme yapacak ve Galatasaray'da forma giymesi için sambacıya teklif yapacak. Menajeri tarafından Galatasaray'a önerilen ve henüz başka bir takımla sözleşme imzalamayan Forren ise dünden imzaya hazır. Forren'in imzası ise Özbek'in, Rhodolfo'nun menajeriyle yapacağı görüşmeden sonra netleşecek.

Jach'ın menajeri süre istedi

İstanbul'a gelerek Mehmet Özbek'le bir görüşme yağan Jaroslaw Jach'ın menajeri Pawel Staniszewski ise Cuma gününe kadar izin istedi. Rusya'dan iki takımla daha görüşecek olan Polonyalı menajer, aldığı tekliflerden sonra oyuncusu için en iyi kararı vermek istediğini iletti. Galatasaray'ın Jach'ı Zaglebie'den 1.2 milyon Euro'ya almak için anlaştığı, oyuncuya da yılda 750 bin Euro'dan 5 yıllık sözleşme teklif ettiği bildirildi.

Evgen Khacheridi'den ikinci kez olumsuz cevap

Galatasaray daha transfer sezonu başlamadan Dinamo Kiev'de forma giyen Evgen Khacheridi için Türk takımları ile arası iyi olan menajer Vadim Shablii ile temas kurmuştu. Shablii, tecrübeli oyuncunun o dönemde Türkiye'ye gelmek istemediğini söylemişti. Sarı-kırmızılılar bir kez daha Evgen Khacheridi için Shablii ile temas kurdu. Yine olumsuz cevap aldı.