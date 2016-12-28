28 Aralık 2016 00:24

Euroleague'de oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi alan, toplamda yalnızca 4 galibiyetle son sırada bulunan Galatasaray Odeabank'ta taşlar yerinden oynuyor.

Daha önce Justin Dentmon ve Russ Smith'le yolları ayıran, gün içerisindeyse oyun kurucu Bruno Fitipaldo'yu kadrosuna dahil eden Sarı-Kırmızılılar'da bir ayrılık daha yaşanıyor.

Başantrenör Ergin Ataman'ın, sezon başından bu yana performansını eleştirdiği isimlerden Deon Thompson'la yapılan görüşme sonrası ayrılık konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varıldı.

Basketbolda güvenilir kaynaklardan biri olan muhabir David Pick, ABD'li oyuncunun Galatasaray'dan ayrılarak 31 Aralık'ta Kızılyıldız'a imza atacağını söyledi.

Sezon başında Bayern Münih'ten kadroya katılan 28 yaşındaki Deon Thompson, daha önce Yunanistan, Slovenya, Almanya ve Çin gibi ülkelerde forma giymişti.

Galatasaray'ın bu ayrılık sonrasında 4 numara pozisyonuna takviye yapması bekleniyor.