21 Aralık 2016 00:55

Galatasaray, Osmanlıspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alırken, Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla bir sıkıntıya daha düştü...

Geçen haftanın büyük çoğunluğunu sakat olduğu için idmanlara çıkmadan geçiren Serdar Aziz, Aurelien Chedjou'nun ''devre arasında gidiyorum. Buzlu zeminde kendimi riske atamam'' çıkışıyla 11'de oynamak zorunda kalmıştı.

Serdar’ın sakatlığı sonrasında devre arasında takımdan ayrılacak olan Aurelien Chedjou’ya takım arkadaşlarından da büyük tepki olduğu ve kimsenin konuşmadığı bildirildi.

Riekerink: Aldığım bir puanın değeri sezon sonunda...

Öte yandan Osmanlıspor karşısında Serdar Aziz'in sakatlığı yanında 2 puan bırakan Galatasaray'da sergilenen futbolda sıkıntıya neden oldu.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink, sergilenen oynunun şampiyonluk için yeterli olmadığını belirtse de alınan 1 puanın önemli ve şartlar göz önüne alındığında sevindirici olduğunu belirtti.

Hollandalı teknik adam, alınan 1 puanın değerinin sezon sonunda anlaşılacağını vurgularken, ''Önemli 1 puan aldık. Gole hemen tepki vermemiz önemliydi'' iddiasında bulundu.

Riekerink, futbolcularından Alanyaspor maçının kazanıp ilk yarıyı 3 puanla bitirmelerini istedi