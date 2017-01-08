08 Ocak 2017, Pazar
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Galatasaray'da Bruma depremi

Tottenham, Bruma'yı koparmak için Galatasaray'ı tanıyan Brad Friedel'i İstanbul'a gönderiyor...


08 Ocak 2017 11:01

Basına "kalmak istiyorum" şeklinde demeç verdirilen Bruma röportaj öncesinde Levent Nazifoğlu ile bir araya geldi...

Levent Nazifoğlu, Portekizli oyuncuya, "tüm taraftarlar senin sözleşme imzalamanı bekliyor. Çağır menajerini de şu işi bitirelim" teklifini sundu. Menajerine "gitmek istiyorum" diyen Bruma bir kez daha karşısında Galatasaraylı yöneticileri görünce "tamam" dedi. Daha önce de Bruma kalmaya "tamam" demiş ama menajeri İstanbul'a gelince gerçek fikrini söyleyerek "gitmek istediğini" tekrarlamıştı. Bruma'nın çekingen ve içine kapanık yapısı nedeniyle Galatasaraylı yöneticilere takımdan ayrılmak istediğini direkt olarak söyleyemediği bu yüzden de menajeri her geldiğinde yöneticilerin şoka uğradığı bildirildi.

Bruma için sosyal medya yoklamadı

Tottenham, Bruma'yı koparmak için Galatasaray'ı tanıyan Brad Friedel'i İstanbul'a gönderiyor... bu gelişmenin ortaya çıkması üzerine Galatasaray yönetimi her zaman olduğu gibi hemen Portekizli oyuncuyu bir kez daha basının önüne çıkardı. "Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedirtti.

Sosyal medyada taraftarın tepkisini ölçmek için yapılan bu hamleler ise yönetime 20 milyon Euro'luk rakam bulunursa Bruma'nın satışı sonrasında tepkinin azalacağını gösterdi. Bruma'nın satışından 20 milyon Euro beklentisi olan Galatasaray yönetimi bir sonraki satıştan Sporting'e ödemek zorunda olduğu yüzde 25'lik payın sıkıntısını da yaşıyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: bruma, galatasaray


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