24 Aralık 2016, Cumartesi
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Galatasaray'da bir garip sakatlık durumu yaşanıyor

Galatasaray tam bir sakatlar ordusu...


24 Aralık 2016 12:46


Sezonu kapatan Serdar Aziz'in dışında, devre arası kampına yetişmesi bile şüpheli olan Koray Günther, müzmin sakat Kolbeinn, tam olarak sakatlığı hakkında bilgi verilmeyen Tolga Ciğerci, belinde sorun olduğu iddia edilen Sinan Gümüş ve zorlama olduğu için forma giyemeyen Podolski.

İşin en ilginci ise sezonu kapattı denilen Serdar ameliyat olmayı reddediyor. Sağlık ekibi bastırıyor. Henüz operasyon yok. Serdar'ın Almanya'daki alternatif tedavi yöntemine karşı çıkıyor.

Stoper yokluğunda Koray'a sarılan yönetim. Devre arası kampına yetişmesi zor mesajı ile adeta yıkıldı. Kolbeinn'in durumu ise tam bir muamma. Sadece düz koşu yapıyor. Kampta yükleme yapması bile şüpheli. F.Bahçe maçından önce formasını De Jong'a kaptırdıktan sonra bir anda ortadan kayboldu. Sakat olduğu iddia ediliyor. Resmi açıklama yapılmıyor. Sahalara ne zaman döneceği hakkında net bir bilgi yok. Akıllara Jan Olde Riekerink'e o maçta forma giyemediği için kadro dışı bırakıldığı iddiaları geliyor.

Aynı şekilde Türkiye Kupası maçında Orhan Atik'e gider yapan Sinan'da da bir anda bel fıtığı sorunu çıktı. Onun da sahalara ne zaman döenceği muamma. Podolski baldırıdan sakat. Osmanlıspor ve Tuzlaspor maçlarında oynamadı. Sahalara ne zaman döneceği belli değil ama bir ayağı sürekli Almanya'da. Müzik ve özel işlerinden başını bir türlü kaldıramıyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Galatasaray, Riekerink



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