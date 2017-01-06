06 Ocak 2017, Cuma
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Galatasaray'da bir ayrılık daha: Lucas Ontivero'nun bileti kesildi!

Galatasaray'da yaprak dökümü hız kesmeden sürüyor. Bu kez de yolların ayrıldığı isim, MLS'teki kiralık kontratı sona eren Lucas Ontivero oldu. Haberi genç futbolcunun menajeri Twitter'dan duyurdu.


06 Ocak 2017 15:06

Devre arasının en hareketli takımlarından Galatasaray'da ayrılıklar birer birer yaşanmaya devam ediyor.

Sightdorsson, Hamit, Jem Karacan, Salih Dursun ve Emrah Başsan gibi isimlerle yolları ayıran Sarı-Kırmızılılar'da bir futbolcunun daha bileti kesildi.

Mancini döneminde büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kaldığı için sürekli kiralanan Ontivero ile yollar kesin olarak ayrıldı.

Galatasaray konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama geçmezken, Arjantinli oyuncunun menajeri Juan Arandilla, Twitter hesabından yayınladığı mesajla ayrılığı duyurdu.

İşte Ontivero'nun menajerinin paylaştığı o mesaj:

''Ben ve Lucas Galatasaray'a minnetlerimizi sunuyorum. Umuyorum yollar bir gün yine kesişir''

 


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